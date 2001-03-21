'Akıncı üssü'nün mühimmatı ABD’den

28.5.2017 - 10:36

Başkent’e bomba yağdıran uçakların havalandığı ve derdest edilen komutanların götürüldüğü Akıncı üssünde yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianamenin ek klasörlerinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Ek belgelerde yer alan şüpheli bir pilotun ifadesinde, Akıncı üssünde darbe girişiminden bir gün önce ABD askerlerinin bulunduğunu, bunların ABD’den getirilen mühimmatlarını kontrol ettiklerini söyledi. Ancak, üsteki kameraların cuntacılar tarafından 19 Haziran’da kapatılması nedeniyle görüntülerin olmadığı öğrenildi. Darbe girişiminden bir ay önce kameraları kapattığı belirlenen cuntacıların, darbe girişimi öncesi ve sonrasında ki faaliyetlerin kayıtlara geçmesini bu sayede engelledikleri belirlendi. İddianamede, şüphelilerden Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda görev yapan Pilot İbrahim Yaman’ın ifadesinde darbe girişiminden bir gün önce ABD’den getirdikleri mühimmatları Akıncı üssüne bıraktıklarını itiraf etti. ABD’den kurye görevi yaptığını söyleyen Yaman, ABD’de FETÖ elemanlarının en yoğun olduğu New Jersey eyaletindeki askerî üsse iniş yaptığını ifade etti. Yaman, “Malzemeleri aldık, arıza nedeniyle Kanada ülkesinde 4 gün kaldık. Sonrasında İngiltere’de yakıt ikmali yaptıktan sonra Ankara Akıncı üssüne iniş yaptık. Orada malzemeleri boşalttık. Yurt dışından gelen malzemeyi bıraktık. Üsten Kayseri’ye gidecek başka bir malzeme yükledik” dedi.

 Ebru Karatosun

Türkiye Gazetesi

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