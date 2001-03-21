Balık tutanların arasına otomobille daldı

Fatih Unkapanı Köprüsü’nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, balık tutan insanların arasına daldı. Kazada biri ağır iki kişi yaralanırken otomobil ise köprünün korkuluklarında asılı kaldı. Kazadan yaklaşık bir saat sonra ise kaza yerinin 200 metre ilerisinde meydana gelen ikinci bir kazada bir kişi yaralandı.

İlk kaza kaza saat 04.00 sıralarında Unkapanı Köprüsü’nde Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şişhane istikametinden, Aksaray istikametine seyir halinde olan Esra Alicier (32) yönetimindeki plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

BALIK TUTAN İNSANLARIN ARASINA DALDI

Kaldırıma çıkan otomobil o sırada balık tutan insanların arasına daldıktan sonra köprüdeki korkuluklarda asılı kaldı. Kazada otomobil altında kalan Sevdim Bayramoğlu (53) ağır şekilde yaralanırken, Hamit Özsoy ise hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Unkapanı Köprüsü’nün Aksaray isktikameti’nde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası sürücü Alicier ise ifadesi alınmak üzere Fatih Şehit Teyfik Fikret Ercies Polis Merkezi’ne götürüldü. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

İNSANLARI ALTINA ALA ALA İLERLEDİ

Kazanın görgü tanığı Ramazan Poyrazoğlu, "Ben karşıda balık tutuyordum. Bir anda bir fren sesi geldi. Otomobil, insanları altına ala ala altına bu tarafa doğru geldi. Kazada iki kişi yaralandı. Birisi ağır diğeri de ayağından yaralandı. Burada balık tutanlardı. Bir kişi de kendini son anda yere attı. Yoksa onunda altına alıyordu" dedi.

O SIRADA YERE DÜŞTÜM DE KURTULDUM

Kazadan son anda yere düşerek kurtulan Mustafa Çetin ise, " Kaza aniden oldu. Sobanın başında ısınıyorduk. Gürültüye baktım arkadaşıma bağırdım ’kaçın’ diye… Araba ayağıma havada vurdu. Ben son anda yere düştüm de kurtuldum"

Öte yandan meydana gelen ilk kazanın yaklaşık bir saat sonrasında ise kaza yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde ikinci bir kaza yaşandı. Unkapanı Köprüsü’nden Aksaray istikametine seyir halinde olan S.A yönetimindeki 01 FD 084 plakalı otomobil aynı istikamette ilerlemekte olan 34 EZ 1684 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Ş.’ye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralanırken 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola