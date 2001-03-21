'Bankadan arıyoruz' diyerek 6 bin 700 lira dolandırdılar

24.3.2017 - 00:48

Eskişehir’de bir kişi, bankadan aradığını söyleyen şüpheli tarafından 6 bin 700 lira dolandırıldı.

Olay, Odunpazarı Pazaryolu sokakta meydana geldi. Mağdur B.S. evinde bulunduğu sırada, kendisini bir bankadan aradığını söyleyen bayan şahıs internet bankacılığından 6 bin TL'lik hesabından işlem gerçekleştiğini, bilgisinin olup olmadığını sordu. Bayan, bilgisinin olmadığını söyleyen vatandaşa cep telefonuna gelen mesajları kendisine iletmesini istedi. İstenilen bilgiyi veren vatandaş, 6 bin 700 TL parasının başka bir bankaya M.Ö. isimli havale yapıldığını öğrenince polise başvurup şikayetçi oldu.

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