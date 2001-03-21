"Ebu Hanzala" tutuklandı

"Ebu Hanzala" tutuklandı
7.6.2017 - 18:27

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve Sakarya'ya getirilen şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bayancuk ile beraberinde gözaltına alınan M.Y, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Bayancuk ve M.Y, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla 30 Mayıs'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Bayancuk, Sakarya'ya getirilmişti.
 

Etiketler: Sakarya , Ebu Hanzala , Halis Bayuncuk , son dakika , haber

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret