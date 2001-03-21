’Evet’ çalışması yapan seçim aracı şoförüne darp

29.3.2017 - 00:54

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı adına seçim çalışması yapan seçim minibüsünün sürücüsü, bir kişi tarafından darp edildi.

Edinilen bilgilere göre, Muhittin Mahallesi’nde kurulan semt pazarına referandum çalışması yapmak üzere gelen AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Dilek Aktolun ve beraberindekileri getiren Mahmut Tilki idaresindeki 59 ZB 954 plakalı seçim minibüsü sokakta beklediği sırada çevredeki apartmandan inen H.B. adlı kişi iddiaya göre minibüs sürücüsünü yumruklayarak darp etti.

Yaşananlarla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Dilek Aktolun, “Pazarda çalışma yapacaktık stant açmıştık. Şoförümüz bizi bırakalı birkaç dakika olmuştu haber geldi. Buradaki evde oturan bir vatandaş tarafından rahatsız olduğu gerekçesi ile yumruklanmış. Şuanda şoförümüz polise ifadesini vermek üzere emniyete gitti. Polisler yapan şahsı bulmak için de buradalar. Burada emeğe bir saygısızlık var. Şoförümüz burada çalışıyor. Onun işçi olduğunu düşünüp böyle bir şey yapmaması gerekiyordu. Bizler gece gündüz çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakarak ülkemizin bekası için çalışıyoruz. Yapılanı şiddetle ve esefle kınıyoruz. İnşallah kalkınan Türkiye’nin önü hiçbir şekilde kesilemeyecek. Partimize ve şoförümüze yapılan davranıştan dolayı ben çok üzgünüm. İnsanların daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir seçim çalışması. Ülkenin bekası söz konusu bir memleket meselesidir. İnsanların bu açıdan değerlendirmesi gerekiyor. Biz çok üzgünüz” şeklinde konuştu.

Seçim minibüsü şoförünü darp eden kişi ile aynı apartmanda oturan görgü tanığı da, yaşanan olayı gördüğünü ifade ederek, “Minibüs burada duruyordu birden geldi ve yumruk attı, donra birkaç yumruk daha attı” dedi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de olayı gerçekleştiren H.A. adlı kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Serdar Şahin

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