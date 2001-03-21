'Fuatavni'ye bilgi sızdıran polisler deşifre oldu!

7.6.2017 - 10:35

FETÖ’nün operasyon hesabı “fuatavni”ye bilgi sızdıran polislerin kimlikleri deşifre oldu. Polisler gizli bilgileri ve operasyon detaylarını öğrendikten sonra bilişim imamı Sinan kod adlı Salih Cömert’e aktararak fuatavni'ye ulaştırdı.

İtirafçı olan polislerin verdiği bilgiler doğrultusunda “fuatavni"ye bilgi aktaran polisler ve imamlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Bilgiler imam düzeyindeki 9 FETÖ’cü de toplandı. Gelen bilgi ve belgeler önce bölge sekreteri ve alt birimlerine aktarılıyordu. Sonrasında ise Bilişim imamı Salih Cömert’e. Cömert’te bu bilgileri fuatavni’nin bilgi havuzuna özel bir sistemle aktardı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Fuatavni'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Başbakanlık Veri Uzmanı Mustafa Koçyiğit tutuklanmıştı. Koçyiğit, "2013'te İstihbarat Daire Başkanlığı'nda yönetimin değişmesinden sonra bizde bir bocalama oldu, örgütün İDB'den veriye ihtiyacı vardı. Selahattin abinin talimatıyla mühendislerden İDB'de işimize yarayacak verileri istedim. Bu bilgileri USP, CD ve hard diskle abilere teslim ettim" demişti.

Polis, kritik isimleri yakalayarak cezaevine yolladı. İşte emniyetteki tüm gizli bilgileri fuatvani’ye aktaran FETÖ'cüler, Hasan Deniz, Hayri Bakır, Muhammet Alıç, Salih Cömert, Ecevit Bahadır, İbrahim Aydoğdu ve Hasan Çalışkan. Akşam

SANİYE SANİYE BİLGİ AKIŞI

FETÖ'cü hainler 17-25 aralık'tan sonra yeni göreve gelen emniyet personelinin yaptıklarını saniye saniye FETÖ'nün bilgi havuzuna aktardı. Bilgiler imam düzeyindeki 9 FETÖ'cü de toplandı. Gelen bilgi ve belgeler önce bölge sekreteri ve alt birimlerine aktarılıyordu. Sonrasında ise Bilişim imamı Salih Cömert'e. Cömert'te bu bilgileri fuatavni'nin bilgi havuzuna özel bir sistemle aktardı.

ÖRGÜTÜN İSTİHBARATTAN VERİYE İHTİYACI VARDI

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Twitter jurnalcisi Fuatavni'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Başbakanlık Veri Uzmanı Mustafa Koçyiğit tutuklanmıştı. Koçyiğit, 2013'te İstihbarat Daire Başkanlığı'nda yönetimin değişmesinden sonra bizde bir bocalama oldu, örgütün İDB'den veriye ihtiyacı vardı. Selahattin abinin talimatıyla mühendislerden İDB'de işimize yarayacak verileri istedim. Bu bilgileri USP, CD ve hard diskle abilere teslim ettim" demişti.

9 KRİTİK İSİM BELİRLENDİ

9 kritik isim yakalanıp cezaevine kondu. İşte o 9 hain: Polis memurları İstanbul İmamı cemil Kod Cengiz İnanlı. Müfettiş ve 1. sınıf Em.Müd Sorumlu imam Fatih Bünyaminoğlu. (Akşam)


 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret