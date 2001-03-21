'Hem suçlu hem de güçlü' diye buna denir

2.6.2017 - 00:02

Eminönü-Yeşilpınar hattında çalışan bir otobüs şoförü, kendisini dikkatli araç kullanması konusunda uyaran, kucağında bebekli kadın yolcunun üzerine yürüdü. Videoya kaydedilen anlar bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşılırken, İETT şoför hakkında soruşturma açıldığı duyurdu.

İddiaya göre olay, öğlen saatlerinde Eminönü-Yeşilpınar hattında Özel Halk Otobüsü’nde yaşandı. Seyir halindeyken bir başkasına kızan otobüs şoförü aracı sert kullanmaya başladı ve hızla viraja girdi. Bir kadın, kucağındaki bebeğin kafasını demire vurduğu iddiasıyla şoföre uyarıda bulunuldu. Yolcunun uyarısının ardından otobüs şoförü aracı durdurarak kadın ile tartışmaya başladı. Adamın kadının üzerine yürümesi ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İETT: “Personelin sertifikasına el konuldu”

Beyaz Masa’ya gelen şikayet üzerine İETT harekete geçti. ‘İETT Destek’ isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, özel halk otobüsünün şoförünün sertifikasına el konulduğu ve trafiğe çıkmasının engelleneceği' bildirildi. İETT ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

O anlar cep telefonu kamerasında

Otobüsteki bir başka yolcu tarafından çekilerek sosyal medya da paylaşılan görüntülerde, otobüs şoförü kucağında bebek olan bir kadının üzerine yürüyerek, ‘Kendin sür gel o zaman. Nereye şikayet ediyorsan et, sizinle mi uğraşacağım’ diyor. Kadının kucağında çocuk bir yandan ağlarken, kadın ise ‘Çocuk korkuyor ağlıyor. Tamam ben polis çağırıyorum’ dediği duyuluyor.

Murat Delice

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