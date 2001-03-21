TÜRKSAT davasında ikinci ara karar da açıklandı!

29.5.2017 - 13:39

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil, 16 sanığın yargılandığı davada ikinci ara karar verildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldığı, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil, 16 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ikinci ara kararı açıkladı.

Sanık müdafileri, Ankara dışındaki cezaevlerinde kalan sanıkların SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılımında kimi zaman ses veya görüntünün kesilmesinden dolayı davanın sağlıklı seyir etmediği gerekçesiyle, sanıkların bir sonraki duruşmada Ankara'daki mahkemeye getirilmesi konusunda talepte bulundu. Ayrıca sanıkların olay günü TÜRKSAT'ta polis aracına değil nizamiyedeki turnikelere ateş açtığını ve bahsedilen turnikelerin incelenmesi gerektiğini belirten ve yine olay günü kullanılan silahların balistik incelemesi için sanık müdafileri mahkemeden süre istedi. Müşteki avukatları ise bu durumun davayı uzatmaya yönelik olduğunu, esasa ilişkin bir konu olmadığını ve kararın verilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ağustos'a ertelediklerini açıkladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, soruşturmanın genişletilmesi talebi ise reddedildi.

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