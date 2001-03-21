11 ilde eş zamanlı sahte para operasyonu

19.3.2017 - 00:58

11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen sahte para operasyonunda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 12 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 ilde eş zamanlı sahte para operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 290 bin 890 TL sahte banknot, 75 bin 530 sahte Irak Dinarı, 6 bin 960 sahte Amerikan Doları, 100 Dolar kalıp banknot, 140 Euro sahte banknot, 1 adet sahte para yapımında kullanılan yazıcı, 2 adet pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız silah, çok sayıda captagon diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Tugay Saday/İHA)

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