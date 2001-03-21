120 kilometre hızla giderken motosikletin üzerine yattı

Bursa’da 120 kilometre hızla giderken kullandığı motosikletin üzerine yüzüstü yatan genç, görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa-İstanbul-Ankara yolunda 120 kilometre hızla giderken kullandığı plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatan genç, adeta faciaya davetiye çıkardı.

Plakasının bulunmadığı gözlenen motosikletin sürücüsü, aynı hızla yanında seyreden bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Otomobil sürücüsünün 120 kilometre hızla seyrettiğini belgelendirmek için ara sıra otomobilin kadranını gösterdiği görüntülerde, çılgın motosiklet sürücüsünün kaskının olmaması da dikkat çekti.

Salih Bakıcı