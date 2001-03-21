13 rütbeli asker FETÖ’den tutuklandı

Rize'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 rütbeli asker tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Rize İl Jandarma birim yapılanmasının tespiti ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda Rize merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde bulunan A.M., H.Ç., L.Y., S.S., A.B., K.K., B.Y., S.K., E.B., S.K., M.S., H.D. ve B.A. isimli 13 askeri personel geçtiğimiz gün ve bugün Rize Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Rütbeli askerler Rize Sulh Hakimliği tarafından tutuklanarak Kalkandere L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında M.B'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.





Kubilay Ateş