14 gündür gözaltında olan Sedat Şahin için flaş gelişme

30.5.2017 - 11:08

Polisin,17 Mayıs 2017'de İstanbul Beykoz' da düzenlediği operasyonla yakaladığı organize çete lideri Sedat Şahin, 14 günlük sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, 2 adamıyla birlikte saklandığı çiftlik evinde yakalanmıştı. Operasyonda ele geçirilen silahlar basına gösterildi.

17 Mayıs'ta yapılan operasyonla gözaltına alınan yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Şahin, 14 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünde tutuluyordu. Sedat Şahin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilildi. CNN Türk'ten İsmail Umut Arabacı'nın haberine göre, yaklaşık 2 haftadır Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde gözaltında bulunan Sedat Şahin hakkında ki suçlamalarla ilgili savcıya ifade verecek. Şahin, savcının ifade işlemini tamamlamasının ardından, mahkemeye çıkarılacak.

İşte Sedat Şahin operasyonunda ele geçirilenler

SEDAT ŞAHİN KİMDİR?

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Şahin, Samsun’un Bafra ilçesindendir. Sedat Şahin İsmi ilk olarak 1993 yılında, Çağlayan’da bir arabanın içinde vurulan yakın adamları Cihan Kaplan ve Esabil Karataş’a yönelik suikastten sorumlu tuttuğu Hacı Çapan’ın öldürülmesi ile duyuldu. Gerçek adı Mehmet Nafi Çapan olan Hacı Çapan, 1996 yılından hastaneden taburcu olduğunda vurularak öldürülmüştü. Sedat Şahin, soygun haraç alma gibi olayların da aralarında bulunduğu üç ayrı suçtan gıyabi tutuklu olarak uzun süre arandı. Hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin’in Alaattin Çakıcı tarafından desteklendiği öne sürüldü.

Sedat Şahin Almanya’da Alman polisi tarafından ortaklaşa yürütülen operasyon sonucunda Berlin’de bulunan ve yeni doğum yapan eşi Buket Erener’in ziyaretine gittiği sırada 22 Eylül 1998'de sahte İtalyan pasaportuyla yakalandı.

10 Nisan 2000'de Türk İnterpol görevlilerinin nezaretinde uçakla Türkiye’ye getirildi ve 11 Nisan 2000'de hakkında İstanbul DGM’ce verilen “Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak” suçundan gıyabi tutukluluğu vicahiye çevrildi. Bu kararla tutuklanan Sedat Şahin, Bafra`da “sahtecilik” suçundan yargılanarak aldığı 3 yıl, Bursa`da “Adam yaralamaya azmettirmek” suçundan aldığı 6 yıl 12 aylık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Niğde Cezaevi`ne gönderildi. Sedat Şahin ve Alaattin Çakıcı’nın geçmişe dayanan dostluklarının bozulmasına neden olan karşılıklı atışmalar bir süre medyada yer aldı. Sedat Şahin ismi gündeme son olarak Saral ailesiyle beraber geldi. Şahin ve Saral grupları arasında ilk çatışma, polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Saral’ın adamı Mert Altan Sarıyıldız ile Şahin’in yeğeni Zekeriya Kocaman aralarında anlık başlayan bir tartışma sonucu silahlı çatışmaya girerler. Sarıyıldız’ın açtığı ateş sonucu Kocaman felç olur. Şahin bundan Saral’ı sorumlu tutar. Aralarında yapılan görüşmelerde Saral bunu kabul etmez, ancak tetikçi Mert Altan Sarıyıldız ile birlikte İtalya’ya gider. Orada tutuklanır. Tahliye olduktan sonra da Roma’da sokak ortasında Şahin’in adamlarınca 31 Ocak 2005’te öldürülür. Sedat Şahin’in şifreli telefon görüşmelerinde, Saral’ın öldürülmesi için “vatandaşın ciğeri lazım” dediği, öldürüldüğünü duyunca da “sigarayı bıraktırdım” ifadesini kullandığı öne sürülüyor.

Bu olayı soruşturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan Sahra operasyonunda, Sedat Şahin’in de aralarında bulunduğu 53 kişi yakalandı. Bu kişilerden yirmisi tutuklandı. Telefon dinlemelerindeki şifreler çözülünce Şahin’in talimatıyla Hüseyin Saral’ın öldürüldüğü iddianamede yer aldı. Sedat Şahin için 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Saral ailesiyle Sedat Şahin arasında yaşanan bu gerginliğin sonucu olarak birçok çatışma meydana geldi. Son olarak araya Sami Hoştan girerek tarafları barıştırdı. Mart 2005'te tahliye olan Sedat Şahin, bir gün sonra İstanbul’da düzenlenen operasyon 30 adamıyla birlikte yeniden gözaltına alındı. Şahin, Kadıköy’de bir işyerinin kurşunlanması, bir kişinin öldürülmesi ve silahlı çatışmaya girilmesi olaylarından tekrar tutuklanarak cezaevine konuldu. Sedat Şahin'in Beykoz'daki çiftliğine baskınının kamera görüntüleri Cezaevinden çıkan şahin son olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü tarafından Beykoz'da bir çiftlik evine düzenlenen bir operasyonla 2 adamıyla birlikte gözaltına alındı.

 

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