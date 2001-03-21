14 yaşındaki çocuk otomobil çaldı

30.5.2017 - 21:51

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk, gece evine gitmek için park halindeki otomobili çalıp daha sonra aracı terk etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anneler Parkı yanında pazar gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki A.S. adlı çocuk, akşam ulaşım aracı bulamayınca Atakum ilçesindeki evine gitmek için park halindeki otomobili çaldı. Çaldığı otomobil ile evine giden A.S., daha sonra aracı terk etti. Çalıntı otomobil polis tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu söz konusu otomobili çaldığı iddia edilen A.S.'yi yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Polisteki işlemleri tamamlanan A.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muammer Ay

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