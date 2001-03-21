14 yaşındaki kızı taciz eden kişiyi linçten polis kurtardı

24.3.2017 - 00:07

Zonguldak’ta bir şahıs, benzin istasyonunda yakıt aldığı sırada daha önceden 14 yaşındaki kızı sözle taciz ettiği iddiasıyla kızın yakınları tarafından darp edildi.

İddialara göre, S.B. (41) adlı şahıs, yaklaşık 1 ay önce yolda yürüyen 14 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulundu. Olay sonrası ailesi ile araçlarına yakıt almak üzere Acılık Caddesi’ndeki bir benzin istasyonuna gelen genç kız, aynı benzinlikte aracına yakıt olan S.B.’yi görünce bağırıp tepki gösterdi.

Bunun üzerine ailesi de araçlarından inerek S.B.'ye tekme tokat saldırdı. Aracının camları kırılan ve linç edilmekten polisin yardımıyla kurtulan S.B., olay yerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olaya karışan kişileri polis merkezine götürdü. Tacize uğradığı iddia edilen kızın da S.B.'den şikayetçi oldu. S.B.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polisin de olayla ilgili sorgusu sürüyor.

 

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