15 ayda 15 milyon kişiye GBT sorgulaması yapıldı

İstanbul'da halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla son 15 ayda yapılan denetimlerde, 15 milyondan fazla kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

İstanbul'da halkın huzur ve güvenini sağlamak için son 15 ayda gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda, 15 milyon kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, çeşitli suçlardan aranan veya üzerinde silah ile uyuşturucu madde ele geçirilen yaklaşık 135 bin kişi gözaltına alındı.

Ekonomi, spor, kültür ve sanat başta olmak üzere her açıdan Türkiye'nin en hareketli ve en kalabalık kenti İstanbul'da, polis ekipleri asayiş ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Asya kıtasını Avrupa'ya kara ve havayoluyla bağlayan en önemli merkezlerden biri olan kentte, uluslararası seyahat eden şüphelilerin yanı sıra kentte yaşayan ve suça meyilli kişilerin takibi için güvenlik güçleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde tüm şube ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, kentin giriş ve çıkış noktaları, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile 39 ilçede sık aralıklarla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor. Bu denetim ve uygulamalara, Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğüne ait deniz botları ile dedektör köpekler de destek veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016 ve 2017 yıllarında her seferinde yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla çok sayıda uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

135 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu denetim ve uygulamalarda halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlar, metro istasyonları, vapur iskeleleri ile umuma açık mekanlarda şüpheli kişilerin GBT sorgulaması yapıldı.

Polis ekiplerinin 2016'da ve 2017 yılının ilk 2 ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda 15 milyon 361 bin 871 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Bu kişilerden, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 bin 298 şahıs ile üzerinde silah ile uyuşturucu madde ele geçirilen 57 bin 515 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 20 bin 542'si tutuklandı.

Bu verilere göre, 2016 yılı ve 2017'nin ilk 2 ayında İstanbul'da her ay 1 milyon 97 bin kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Aynı tarihlerde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda, 1 ton 654 kilo 583 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 6 bin 454 tabanca ve av tüfeği, bin 884 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, denetim ve uygulamaların amacının suçluları huzursuz etmek ve vatandaşların huzurunu sağlamak olduğunu belirterek, kentte suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız devam edileceğini kaydetti.