15 köpeğin saldırısına uğrayan kadın 80 yerinden ısırıldı

25.3.2017 - 00:10

Kayseri’de yaklaşık 15 köpeğin saldırdığı 52 yaşındaki Hatice Uygun, inşaat işçileri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Talas ilçesine bağlı Komando caddesi üzerinde meydana geldi. Evine giden Hatice Uygun, başıboş yaklaşık 15 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısında yere yığılan kadın, çevredeki inşaat işçileri tarafından kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Hatice Uygun’un sağ kulağının kopma noktasına geldiği ve yaklaşık 80 yerinden ısırıldığı belirtildi. Uygun’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

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