15 Temmuz gecesi generallere çuval geçirmişler

21.3.2017 - 15:56

A Haber 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nda yaşananların kamera görüntülerine ulaştı. Darbeciler, Karargah'a gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a pusu kuruyor ve içeri girer girmez üzerine çullanarak derdest ediyor. Darbeciler Çolak'ın koruma astsubayını şehit ederken, direnen koruma müdürünü de yaralıyor. Görüntülerde, başına çuval geçirilmiş ve gözleri bağlanmış generallerin Akıncı Üssü'ne götürülmesi de yer alıyor.

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişiminde bulunan Fetullahçı teröristler, Genelkurmay Başkanlığı'nda bazı komutanları derdest etti. A Haber, o anlara ait görüntüleri ilk kez yayınladı.

DERDEST EDİLME ANI

Görüntülerde; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın darbeci teröristler tarafından derdest edildiği görülüyor.

BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİLER

Görüntülerin devamında, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in de Fetullahçı teröristler tarafından derdest edildiği görülüyor.

Akıncı Üssü'ne götürülmek üzere elleri bağlanan Yaşar Güler'in başına çuval geçirildiği de kameralara yansıd

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