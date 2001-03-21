15 Temmuz şehidi eşinin mahkeme isyanı

"FETÖ'CÜLER ÇOK RAHAT"

28 Şubat sürecinde Milli Gençlik Vakfı'na üye olmak ve meyhane baskını yapmak iddiasıyla idam cezasına çarptırılan ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Halil Kantarcı'nın eşi Ayşe Kantarcı Silivri'de görülen mahkemede yaşadıklarından dolayı Facebook hesabından şunları paylaştı;