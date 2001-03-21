15 Temmuz şehidi eşinin mahkeme isyanı

15 Temmuz'da şehit olan Halil Kantarcı'nın eşi Ayşe Kantarcı "Mahkemede FETÖ'cüler çok rahattı." dedi ve yaşadıklarını anlattı.
Hain darbe girişiminin yargılamaları İstanbul Silivri ve Ankara Sincan gibi büyük duruşma salonlarında devam ederken 15 Temmuz şehidinin eşi isyan etti.
28 Şubat sürecinde Milli Gençlik Vakfı'na üye olmak ve meyhane baskını yapmak iddiasıyla idam cezasına çarptırılan ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Halil Kantarcı'nın eşi Ayşe Kantarcı Silivri'de görülen mahkemede yaşadıklarından dolayı Facebook hesabından şunları paylaştı;