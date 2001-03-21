154 sanıklı KCK ana davasında karar

Diyarbakır’da görülen KCK ana davasında karar açıklandı. 16 sanığa örgüt yöneticiliğinden 21 yıl hapis cezası verildi, 43 sanık beraat etti.

Edinilen bilgiye göre, ana KCK dosyası 191 sanık ve 850 klasörden oluşuyordu. Mahkeme 43 sanık hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti sadece tape kaydı veya sadece gizli tanıkların beyanlarıyla mahkumiyet verilemeyeceğinden sanıklar hakkında beraat kararı verildiğini belirtti.

Diğer bazı sanıklar hakkında KCK sözcüsü olmaktan silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 21 yıl ceza verildi. Bazı sanıklar hakkında terör örgütü üyeliği, 2911 sayılı yasaya muhalefet ve terör örgütü propagandası suçlarından çeşitli cezalar verildi. Yargılama devam ederken kanuni değişiklik göz önüne alınarak suç tarihi gözetilerek verilen bir kısım 2911 sayılı kanuna muhalefet ile propaganda suçlarında kovuşturmanın ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Yüksek, Türk, Anlı, Dicle'ye hapis cezaları

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2010 yılından beri görülen terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması KCK ana davasında karar açıklandı. Karar öncesi duruşma salonuna gelen avukatlar, bekleşin ardından heyetin gelmemesi üzerine salonu terk etti. Daha sonra mahkeme başkanının ulaşması tekrar salona gelen avukatlara karar açıklandı. Mahkeme, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hakkında örgüt yöneticiliğinden 21 hapis cezası verdi. Ahmet Türk hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Fırat Anlı hakkında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, Hatip Dicle hakkında da örgüt üyeliğinden 9 yıl hapis cezası verdi.

Toplam 154 sanıklı davada, 43 sanık beraat ederken, 111 sanık hakkında 1 yıl 2 aydan 21 yıla kadar hapis cezası verildi.

Aydın Yorat