16 bin kişilik yeni ByLock listesi patlıyor

MİT, ByLock listelerine 16 bin kişilik yeni bir liste daha ekledi… İstanbul Emniyeti’ne gönderilen listede STK yöneticileri, işadamları ve gazeteciler bulunuyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta bir beka sorunu olarak dillendirdiği FETÖ’yle mücadele aralıksız sürüyor…

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu son yazısında MİT’ten İstanbul Emniyeti’ne gönderilen 16 bin kişilik ByLock listesini ele aldı…

Listeyi görünce “Yok artık” dediğini belirten Kelkitlioğlu, 16 bin kişi arasında İş adamları, STK yöneticileri ve gazeteciler olduğunu belirtiyor… İşte Kelkitlioğlu’nun “16 binlik listede kimler yok ki!” başlıklı yazısı…

16 binlik listede kimler yok ki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta bir beka sorunu olarak dillendirdiği FETÖ’yle mücadele konusunda ilgili birimler aralıksız çalışıyor.

Devletin kılcallarına kadar sızmış olan ve kendilerini çok iyi kamufle eden FETÖ’cü hainlerle ilgili en büyük görev ise MİT’e düşmüş durumda. Özellikle, çalışmalar örgütün haberleşme sistemi ByLock üzerinde yoğunlaştı. Bugüne kadar yüz binlerce ismin yer aldığı listeler oluşturuldu ve hâlâ oluşturulmaya da devam ediyor.

Son olarak sadece İstanbul Emniyeti’ne 16 bin kişilik bir liste daha yollandı. İlk tedbir olarak, bugüne kadar kendilerini gizlemeyi başarmış olan listedekilerin tamamının pasaportlarına el konuldu. Zira, öyle isimler vardı ki, deşifre olduklarını anladıklarında anında soluğu yurtdışında alabilirlerdi.

Kamuoyunun yakından tanıdığı STK yöneticileri, işadamları ve gazetecilerinin yer aldığı listedekileri duyunca ‘yok artık’ demekten kendimi alamadım.

MİT’in araştırmasına göre bu isimlerden birçoğu 2014 yılından itibaren ByLock kullanmaya başlamış, hatta aralarında ‘kırmızı liste’de olanlar dahi var… Yani çoğu örgütün yönetim kadrosunda olanların yer aldığı listedeler!

Neyse ki, İstanbul Emniyeti MİT’in yazısına istinaden ilk adımı atıp, kaçmalarını engelledi. Şimdi hesap verecekleri günü bekliyorlar!

Bu arada İstanbul Emniyeti’nin firarları önlemek için yoğun bir çaba sarf ettiğinin de altını çizmek isterim. Bu çerçevede 130 bin kişinin pasaportu iptal edildi, halen de 30 bin kişinin incelemesi sürüyor.

FETÖ’yle mücadele ekstra ciddiyet isteyen ve mutlaka sonlandırılması gereken bir sorun… Ve iyi ki bu ciddiyeti kavrayan kadrolar da mevcut! Günü geldiğinde o kadroların emeklerinin değerini çok daha iyi anlayacağız!