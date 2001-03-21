16 yaşındaki genç kız Ergene Nehri'ne atlayıp intihar etti

16 yaşındaki genç kız Ergene Nehri'ne atladı

Edirne'de 16 yaşındaki Özlem İşbilen Ergene Nehri'ne atlayarak intihar etti. Ekipler genç kıza ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor..

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde lise öğrencisi 16 yaşındaki Özlem İşbilen, iddiaya göre tarihi taş köprüden Ergene Nehri'ne atladı. Nehirde kaybolan genç kızın bulunması için AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Uzunköprü'de, Hüseyin Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Özlem İşbilen, bugün saat 13.00 sıralarında ilçeye adını veren tarihi taş köprüden Meriç Nehri'ne atladı. Liseli genç kız kısa sürede suda gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, akıntı ve yoğun kirlilik nedeniyle arama çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü bildirildi.

AYNI YERDE İKİNCİ İNTİHAR

Geçen yıl Şubat ayında da lise öğrencisi 17 yaşındaki Doğuş Tavukçu tarihi taş köprüden Ergene Nehri'ne atlamış, dalgıç polisler suda aralarında siyanürün de bulunduğu kansere yol açan birçok zehirli maddenin olması nedeniyle sualtına inemezken, aramalar botlarla sürdürülmüş, liseli gencin cesedine 18 gün sonra ulaşılabilmişti.

Uzunköprü Belediye Başkanlığı tarafından ölçüm ve nehir tahlillerinde Ergene Nehri'nde siyanüre de rastlanmıştı. 2015 yılı Ekim ayı Ergene Nehri su kalitesi ölçüm raporuna göre, Ergene Nehri'nde 10 miligram/litre gres ve yağ, 30 mikrogram/litre siyanür ve kadmiyum (ağır metal), demir, florür, bakır, çinko, sülfat gibi kimyasal maddeler içerdiğini ortaya koydu.

Ergene Nehri, Marmara Bölgesi'nin Karadeniz kıyılarındaki Yıldız Dağları'ndan doğarak, Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy ile Uzunköprü'den geçiyor. Meriç Nehri ile birleşerek Saros Körfezi'ne dökülen Ergene Nehri, ağır kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah akarken içinde canlı türü de yaşamıyor.