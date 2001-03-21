16 yaşındaki sürücü faciaya neden oluyordu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobil hatalı solama sonucu kayınca karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 20.00 sıralarında İncirlipınar Caddesinde seyir halinde olan H.B.C. (16) yönetimindeki 20 AZT 25 plakalı otomobil önce solama yaptı.

Solama sonucu kayan otomobil, karşı şeritten gelen Hasan Çapar (41) idaresindeki 20 AEF 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 20 AZT 25 plakalı otomobilde bulunan Okan S., İbrahim D., Serdar K. ve 16 yaşındaki sürücü H.B.C. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlanırken, araçların olay yerine gelen çekicilerle kaldırılmasının ardındın yol tamamen trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu