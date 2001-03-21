17 hakim ve savcı için gözaltı kararı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasya, Çorum, Giresun, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinde, meslekten ihraç edilen 17 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Sinop, Giresun ve Tokat'tan 6 hakim ve savcı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, dijital veri ile bazı belgelere de el konuldu.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) dün ihraç edilen 202 hakim ve savcı arasında bulunduğu öğrenildi.

KÜTAHYA'DA 3 HAKİM VE 1 SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Diğer tarafta Kütahya'da da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 3 hakim ve 1 savcı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi, Simav, Tavşanlı ve Altıntaş ilçelerinde yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e gönderildi.

Bu şüphelilerin de HSYK tarafından dün meslekten ihraç edilen 202 hakim ve savcı arasında bulunduğu öğrenildi.