17’lik eş kocasını çekiçle öldürüp, sevgilisiyle yakmış

17’lik eş kocasını çekiçle öldürüp, sevgilisiyle yakmış
12.6.2017 - 00:15

Elazığ’da cesedi yanmış halde bulunan şahsı, dini nikahlı 17 yaşındaki karısının çekiçle öldürüp, sevgilisi ve sevgilisinin kardeşi ile birlikte yaktığı ortaya çıktı.

Olay, 3 Haziran 2017 tarihinde merkez Zafran Mahallesi Kuzey İmar yolu yanında bulunan boş bir alanda meydana gelmişti. Boş arazide ayakları hariç tamamen yanmış cesedi gören işçiler, durumu polise haber vermişti. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ve Cumhuriyet savcısının 3 saatlik incelemesinin ardından şahsın cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Adli Tıp ve polisin yaptığı çalışmada öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenen şahsın merkez Yıldızbağları Mahallesi’nde hurdacılık yapan 41 yaşındaki İsa Uslu olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin yaptığı incelemede, öldürülen şahısla ilgili, 17 yaşındaki dini nikahlı Suriyeli eşi Asıl Alubseyri’nin kayıp başvurusu yapmadığı öğrendi. Polis, kadının aynı zamanda Suriyeli Abdulkadir Ceddu (22) ile sevgili olduğunu belirledi. Asıl Alubseyri ile sevgilisi Abdulkadir Ceddu’nun birlikte cinayeti işlediği ihtimali üzerine duran polis, operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Alubseyri, kocasını kafasına çekiçle vurup öldürdüğünü sevgilisi ile sevgilisinin kardeşi Enver Ceddu ile boş arazide cesedi yaktıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

İfadelerinin ardından üçüncü şahıs Enver Ceddu da yakalanırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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