17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü!

20.3.2017 - 01:00

Tunceli’de 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Uğurcan Kişioğlu ile M.T. (22) cadde üzerinde karşılaşarak tartışıp kavga etti. Kavga sırasında M.T., bıçakla Kişioğlu’nu kalbinden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan genç, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kişioğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü!

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi M.T’yi kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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