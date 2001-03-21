20 yıllık arkadaşının otomobilini çaldı

Esenyurt’ta 20 yıllık arkadaşının otomobilini çaldıkları iddia edilen kadın ile kocası polisin takibi sonucu yakalandı.

İddiaya göre Esenyurt’ta ikamet eden Ferrahi Ç. adlı kadın, 45 gün önce yedek anahtarı kaybolan otomobilinin 3 Mart’ta evinin önünde göremeyince polise başvurdu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı genişleten Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, çevrede bulunan ev ve işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu aracı evin önünden çalan şüphelinin, araç sahibi Ferrahi Ç.’nin 20 yıllık arkadaşı P.E. adlı kadın ile kocası O.E. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, Esenyurt’tan 1 ay önce taşındıkları Silivri Gümüşyaka’daki bir eve baskın düzenleyen polis, karı-kocayı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürerken, araç sahibi Ferrahi Ç. ile aracın anahtarını çalan şüpheli P.E.’nin yıllar önceden arkadaş oldukları, otomobilin kaybolan anahtarı Ferrahi Ç. ile beraber aradıkları da ortaya çıktı.

Zanlıların yakalanması üzerine şüphelilerin yıllardır arkadaşlık ettiği kişiler olduğunu gören otomobil sahibi Ferrahi Ç., büyük şok yaşadı. Polisteki ifadesinde olaya inanamadığını anlattığı kaydedilen Ferrahi Ç., emniyete götürülen aracını kuzeni ile birlikte gelerek teslim aldı.

Poliste sorguya alınan şüphelilerden P.E’nin ev kadını olduğu, eşi O.E.’nin ise hurdacılık yaptığı belirlenirken, O.E.’nin 4 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu kaydedildi. Aracın yedek anahtarını çaldığı iddia edilen şüpheli P.E.nin, arkadaşı Ferrahi Ç.’ye, “Benim eşimin çevresi geniş, kocam senin aracını bulur. Ama karşılığında bir şeyler isterler” dediği öğrenildi.

ZANLILAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisin elde ettiği güvenlik kamera kayıtlarında, şüpheli O.E.’nin çalınan araçla bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı ve eşi P.E.nin araçtan inerek istasyonun marketinden alış veriş yaptığı görülüyor. Öte yandan emniyete getirilen aracı teslim alan Ferrahi Ç.’nin kuzeni, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kuzenim anahtarı alan zanlıyı daha önceden tanıyormuş. Failler aracı çalmadan 20 gün önce aracın anahtarını çalmış. Çaldıktan 20 gün sonra taşınmışlar. Kendisi anahtarı almamış gibi kuzenimle birlikte evde anahtar arıyorlar” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, öğle saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.