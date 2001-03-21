236 Türk Yunanistan’a sığınma talebinde bulundu

24.3.2017 - 16:16

15 Temmuz sonrası 236 Türk vatandaşı Yunanistan’a siyasi sığınma talebinde bulundu.

Yunan Kathimerini Gazetesi haberine göre, Türkiye’de 15 Temmuz da gerçekleşen darbe girişiminden bu yana 236 Türk vatandaşının Yunanistan’a iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Sığınma talebinde bulunanların çoğunun FETÖ mensubu olduğu iddia ediliyor.

2013 yılında Türk vatandaşı olarak sığınma talebinde bulunanların sayısının 17, 2014 yılında bu rakamın 41, 2015’de ise 43 olduğu bildirildi. Yunan Siyasi sığınma ofisinin verilerine göre, bu siyasi sığınma taleplerinin hangi safhada olduğu bilinmiyor. Çoğunun henüz incelenme safhasında olduğu tahmin edilmekte.

Manol Kostidis

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