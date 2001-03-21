24 kaçak göçmen yakalandı

23.3.2017 - 00:44

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından yasa dışı yollardan ülke dışına kaçmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekibi, bir otobüsün içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu istihbaratını alması üzerine Tekirdağ’dan Malkara istikametine seyreden otobüsü takibe aldı. Jandarma ekipleri, otobüsü Alaybey mevkiinde durdurdu. Yapılan aramada, 1 organizatörün yanı sıra 17 Afganistan ve 7 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

24 göçmen ve 1 organizatör, yakalanan otobüsle birlikte jandarma karakoluna getirildi.
Ayrıca, otobüsün bagajından şişme bot çıktı. Kaçak göçmenlerin Çanakkale boğazında inip, Yunanistan'a denizden botla geçmeyi planladıkları öğrenildi. Karakolda ifadesi alınan 24 kaçak göçmenin sınır dışı edileceği belirtildi.

Hüseyin Tayyar

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