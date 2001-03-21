282 hayvan postu ele geçirildi

282 hayvan postu ele geçirildi
7.6.2017 - 19:08

Bitlis’ten Batman istikametine gelen özel bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada 250 kaya sansarı, 26 tilki ve 6 su samuru postu ele geçirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kargo aracında yapılan aramada kaya sansarı, tilki ve su samuru postu ele geçirdi.

Bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri Kozluk ilçesinde kargo aracını durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 250 kaya sansarı, 26 tilki ve 6 su samuru postu ele geçirildi.
Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ercan Turan, postlara el konulduğunu belirterek, bu işin ticaretini yapan şahıslar hakkında 4915 sayılı kara avcılık kanununa göre para 149 bin TL para cezası kesildiğini söyledi.

İhale yöntemi ile postları satışa çıkaracaklarını ifade eden Turan, post ticareti yapan şahısların postları bölgeden batı illerine götürdüklerini belirtti.

Osman Arslan

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