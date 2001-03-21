3. Havalimanı şantiyesinde kavga! Çok sayıda yaralılar var

3. Havalimanı şantiyesinde TIR şoförleriyle demir işçileri açıklanmayan bir nedenle birbirine girdi. 11 kişinin hafif yaralandığı kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti. Jandarmanın bölgedeki önlemi sürüyor.

Kavga saat 10.00 sıralarında 3. havalimanı şantiyesinin Akpınar kamp bölgesi otopark bölümünde çıktı. Şantiyede görevli TIR şoförleri ile demir işçileri arasında açıklanmayan bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olaya Durusu Jandarma Ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışanların sayısının çokluğu nedeniyle olay yerine ambulans ekipleri de sevkedildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla önce şantiye içindeki revire ve Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kavgaya karışanlarının yaralarının hafif olduğu ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri şantiye içinde ek güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, şu ana kadar gözaltına alınan kimsenin olmadığı belirtildi.