3 ilde büyük FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 32 kişi gözaltına alındı, 15 zanlı ekipler tarafından aranıyor.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 47 zanlı için Ordu, Giresun ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
15 FİRARİ VAR
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 15 zanlı aranıyor.