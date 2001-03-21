3 şehrin büyük mahrem imamı tutuklandı

FETÖ’nün Bölge mahrem imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda örgütün Muğla, Aydın ve Denizli illeri Bölge Mahrem İmamı olduğu öğrenilen M.M.G. isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin gözaltına aldığı Muğla, Aydın ve Denizli illeri Bölge Mahrem imamı M.M.G. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamuda mühendis olarak çalıştığı öğrenilen ve KHK ile ihraç edilen M.M.G.’nin örgütün haberleşme sistemi Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Bekir Tosun