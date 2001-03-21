3 yaşındaki çocuk 7 metrelik çukura düştü

21.3.2017 - 23:53

Kırıkkale’de evlerinin bahçesinde oyun oynarken su dolu 7 metrelik çukura düşen 3 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi 1267. Sokak 4 numaralı evin patlayan su borusunun değiştirilmesi amacıyla çukur kazıldı. Bir süre sonra suyla dolan çukura bahçede oyun oynayan Eymen D. (3) adlı çocuk düştü. Çocuklarının yaklaşık 7 metre derinliğindeki çukura düştüğünü gören aile itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlilerinin yanı sıra Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yarım saat süren titiz bir çalışmanın ardından talihsiz çocuğu düştüğü çukurdan kurtardı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Eymen’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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