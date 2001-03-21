31 yıl sonra şehit beratı aldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1986 yılında geçirdiği askeri araç kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Başçavuş Vahdettin Özdemir'in ailesine şehidin beratı, 31 yıl sonra verildi.

Gaziantepli şehidin beratı ve fotoğrafı Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk tarafından takdim edildi. Şehit beratının teslimi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler imzalı beratı alan şehit kızı Demet Özdemir, gözyaşlarını tutamadı.

Özdemir'i teselli eden Pamuk, "Gurur duyun, şehidimiz bizim gururumuz. Üzüntünüzü anlıyoruz ve üzüntünüzü paylaşıyoruz" diye konuştu.

Beratın takdiminin ardından bir konuşma yapan şehit eşi Mine Özdemir, "Ben şuan çok mutluyum. Benim görevimdi bu, daha önce almamıştık. Ona karşı son görevimi yerine getirmiş gibi hissediyorum kendimi. Daha önce kabul edilmedi, bir şeyler oldu. Bizde ilgilenemedik. Uğraşmadık, bir nevi küskün gibiydik. Yaşımda ilerledi, torunlarıma dedelerinden bir miras bırakmak istedim. Benim için en büyük miras manevi miras" dedi.

15 yıl önce dilekçe ile başvurduğunu ancak beratı alamadıklarını ifade eden Özdemir, Jandarma Genel Komutanlığına 15 gün önce yine bir dilekçe ile başvurduklarını ve bu kez beratı aldıklarını belirtti. Özdemir, "Tam 31 sene oluyor. Çok mutluyum. Torunlarıma bırakacağım onun için istedim bu beratı. Devletimize özellikle teşekkür ediyorum. Bizim için çok çok önemli manevi değeri paha biçilmez. Devletimize teşekkür ediyoruz, bu görevi yerine getirmeme yardımcı oldu" diye konuştu.

Berat takdiminde Kaymakam Pamuk'a Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Derin ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan da eşlik etti.

Mardin İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Başçavuş Vahdettin Özdemir, Mardin Kızıltepe karayolu üzerinde, 24 Mart 1986 tarihinde meydana gelen askeri araç kazası sonucu yaralanmış, sevk edildiği Diyarbakır Asker Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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