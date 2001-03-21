310 bin liralık kapkaç saniye saniye kamerada

Bursa’da, bankadan çektiği 310 bin TL’yi şirkete götürmek isteyen bir kadın, aracına binmek üzereyken 3 şahıs tarafından gasba uğraması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım'ın Davutdede Mahallesi'nde meydana geldi. Bir reklam şirketinde çalışan Havva K.’nin (30), bankadan çektiği 310 bin TL’yi şirkete götürmek üzere aracına yöneldiği sırada, 3 şahıs tarafından takip edilmeye başlandı.

İddiaya göre, şahıslar, arkadan gelerek Havva K.’nin elindeki çantayı alıp olay yerinden araçla uzaklaştı. Kurtuluş Caddesi'ndeki bir ara sokakta araçlarını ateşe veren şahıslar uzaklaştı.

Çantadan yüklü miktarda para çıktı

Şüphelilerin ticari bir taksiye bindiği ihbarını alan polis ekipleri, durumu ilçe ekiplerine anlattı. Ekiplerin sıkı takibi sonucu taksi Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında durduruldu. Araç içerisinde bulunan Moldova asıllı R.J. (39) ve olaya karışıp karışmadığı bilinmeyen taksi şoförü Ç.B. (35) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen çantadan yüklü miktarda para ve tabanca görünümlü çakmak çıktı.

Olay anı kamerada

Öte yandan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kadının yürüdüğü anda arkadan koşarak gelen 2 kişiden 1'i çantayı alıyor. O sırada 3 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

Havva K., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk