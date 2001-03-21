33 PKK'lı hain öldürüldü

18.3.2017 - 15:29

33 terörist etkisiz hale getirildi..

Son bir haftada, Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 28, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda PKK/PYD mensubu 5 terörist olmak üzere 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 

İçişleri Bakanlığından, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

 

İçişleri Bakanlığından, kış üslenmesinden çıkan PKK'lı teröristlerin eylemlerini engellemek amacıyla son üç gündür yürütülen eş zamanlı operasyonlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, bölücü terör örgütünün planlarını sekteye uğratmak amacıyla hazırlık aşamasındaki milis/işbirlikçi, DGH, KCK-TM gibi yapılanmalar içinde faaliyet gösterenlere yönelik olarak ülke genelinde operasyonel çalışmalar başlatıldı.

36 İLDE 740 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütünün eylem arayışlarının akamete uğratılması, ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesi amacıyla emniyet ve jandarma kolluk birimlerince 36 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 740 kişi gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ve örgütsel doküman, bir kalaşnikof, 4 ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği ve 246 fişek bulundu.

259 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8-15 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda da 259 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 39'u tutuklanmış ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

PKK'nın hayat damarlarını kesen operasyon

İçişleri Bakanlığından, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, kış üslenmesinden çıkan PKK'lı teröristlerin eylemlerini engellemek amacıyla son üç gündür yürütülen eş zamanlı operasyonlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, bölücü terör örgütünün planlarını sekteye uğratmak amacıyla hazırlık aşamasındaki milis/işbirlikçi, DGH, KCK-TM gibi yapılanmalar içinde faaliyet gösterenlere yönelik olarak ülke genelinde operasyonel çalışmalar başlatıldı.

36 İLDE 740 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütünün eylem arayışlarının akamete uğratılması, ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesi amacıyla emniyet ve jandarma kolluk birimlerince 36 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 740 kişi gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ve örgütsel doküman, bir kalaşnikof, 4 ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği ve 246 fişek bulundu.

259 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8-15 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda da 259 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 39'u tutuklanmış ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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