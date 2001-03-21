36 ilde 740 PKK'lı yakalandı

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi, 36 ilde yapılan operasyonlarda 740 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada "Emniyet ve Jandarma kolluk birimlerince, kış üstlenmesinden çıkan PKK/KCK terör örgütünün, şehirlerdeki eylemlerini önlemeye yönelik olarak 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 kişi gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütünün planlarını sekteye uğratmak ve olası eylemleri engellemek amacıyla hazırlık aşamasında olan milis/işbirlikçi, DGH, KCK-TM gibi yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren yapılanmalara karşı ülke genelinde operasyonel çalışmalar başlatılmıştır. Terör örgütünün eylem arayışlarının akamete uğratılması, ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesine yönelik olarak Emniyet ve Jandarma kolluk birimlerince ülke genelinde 36 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda; 740 kişi yakalanarak adli işlemlere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

PKK/KCK'ya yönelik 8-15 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda da 259 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 39'u tutuklanmıştı.