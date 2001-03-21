36 ilde 740 PKK'lı yakalandı

19.3.2017 - 00:20

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi, 36 ilde yapılan operasyonlarda 740 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada "Emniyet ve Jandarma kolluk birimlerince, kış üstlenmesinden çıkan PKK/KCK terör örgütünün, şehirlerdeki eylemlerini önlemeye yönelik olarak 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 kişi gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütünün planlarını sekteye uğratmak ve olası eylemleri engellemek amacıyla hazırlık aşamasında olan milis/işbirlikçi, DGH, KCK-TM gibi yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren yapılanmalara karşı ülke genelinde operasyonel çalışmalar başlatılmıştır. Terör örgütünün eylem arayışlarının akamete uğratılması, ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesine yönelik olarak Emniyet ve Jandarma kolluk birimlerince ülke genelinde 36 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda; 740 kişi yakalanarak adli işlemlere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

PKK/KCK'ya yönelik 8-15 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda da 259 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 39'u tutuklanmıştı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret