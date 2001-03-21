36 ilde nefes kesen terör operasyonu: 740 gözaltı

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi, emniyet ve jandarma kolluk birimlerince, kış üstlenmesinden çıkan PKK/KCK terör örgütünün, şehirlerdeki eylemlerini önlemeye yönelik 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet ve Jandarma kolluk birimlerince, kış üstlenmesinden çıkan PKK/KCK terör örgütünün, şehirlerdeki eylemlerini önlemeye yönelik olarak 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 740 kişi gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütünün planlarını sekteye uğratmak ve olası eylemleri engellemek amacıyla hazırlık aşamasında olan milis/işbirlikçi, DGH, KCK-TM gibi yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren yapılanmalara karşı ülke genelinde operasyonel çalışmalar başlatılmıştır. Terör örgütünün eylem arayışlarının akamete uğratılması, ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesine yönelik olarak Emniyet ve Jandarma kolluk birimlerince ülke genelinde 36 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda; 740 kişi yakalanarak adli işlemlere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ve örgütsel döküman, 1 adet kaleşnikof, ruhsatsız 4 adet tabanca, 14 av tüfeği, 246 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan, geçtiğimiz 8-15 Şubat tarihleri arasında yürütülen operasyonlar neticesinde de, PKK/ KCK faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 259 kişiden 39'unun tutuklandığı ve çok sayıda malzeme ele geçirildiği kaydedildi.