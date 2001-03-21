40 Fethullahçı yakalandı

30.3.2017 - 21:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 43 şüpheli polisten 40'ı, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 43 şüpheli polisten 40'ı, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

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