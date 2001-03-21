5 polisi şehit eden 3 PKK'lı yakalandı

29.3.2017 - 11:09

5 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı saldırının ardından aranan teröristler Diyarbakır'da yakalandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne 18 Ağustos 2016 tarihinde, bomba yüklü araçla düzenlenen ve 5 polisin şehit olduğu 217 kişinin de yaralandığı saldırının 2 faili ve bunları evinde saklayan 1 kişi olmak üzere 3 terörist, Diyarbakır'ın Lice İlçesi kuzeybatısı ile Hani İlçesi kuzeydoğusu bölgesindeki sözde Ape Musa alanında yakalandı.

5 polisi şehit eden 3 terörist yakalandı

27 Mart 2017 Pazar günü saat 22.00’dan itibaren başlatılan Bayrak-44 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Lice Abalı- Tapantepe arasındaki karayolu güzergahındaki menfez içerisinde 1 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör, 30 fişek ile temas araması esnasında Lice -Şenlik mülki sınırları içerisinde 3 savunma tipi el bombası ele geçirildi. Lice Şenlik Köyü Akçapınar Mezrası'nda terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde istihbari bilgi ve ikiz plaka kaydı bulunan 1 araç (pick-up) bulunmayı müteakip, Lice ilçesine çekici ile nakil edildi. Lice-Ecemiş Köyünde PKK terör örgütü propagandası yapma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Hani ilçesi Yukarıturalı Köyü'nde gerçekleştirilen adli arama faaliyeti esnasında; Elazığ il Emniyet Müdürlüğü binasına 18 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen patlayıcı yüklü araç saldırısı neticesinde, 5 polisin şehit edilmesi ve 217 emniyet görevlisi/vatandaşın yaralanması olayının şüphelisi 2 ve söz konusu şüphelileri evinde saklayan 1 kişi olmak üzere toplam 3 terör örgütü işbirlikçisi/şüphelisi 28 Mart 2017 günü saat 20.30 sıralarında yakalanmaya müteakip, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

5 polisi şehit eden 3 terörist yakalandı

5 polisi şehit eden 3 terörist yakalandı

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret