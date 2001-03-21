5 polisi şehit eden 3 PKK'lı yakalandı

27 Mart 2017 Pazar günü saat 22.00’dan itibaren başlatılan Bayrak-44 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Lice Abalı- Tapantepe arasındaki karayolu güzergahındaki menfez içerisinde 1 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör, 30 fişek ile temas araması esnasında Lice -Şenlik mülki sınırları içerisinde 3 savunma tipi el bombası ele geçirildi. Lice Şenlik Köyü Akçapınar Mezrası'nda terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde istihbari bilgi ve ikiz plaka kaydı bulunan 1 araç (pick-up) bulunmayı müteakip, Lice ilçesine çekici ile nakil edildi. Lice-Ecemiş Köyünde PKK terör örgütü propagandası yapma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Hani ilçesi Yukarıturalı Köyü'nde gerçekleştirilen adli arama faaliyeti esnasında; Elazığ il Emniyet Müdürlüğü binasına 18 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen patlayıcı yüklü araç saldırısı neticesinde, 5 polisin şehit edilmesi ve 217 emniyet görevlisi/vatandaşın yaralanması olayının şüphelisi 2 ve söz konusu şüphelileri evinde saklayan 1 kişi olmak üzere toplam 3 terör örgütü işbirlikçisi/şüphelisi 28 Mart 2017 günü saat 20.30 sıralarında yakalanmaya müteakip, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."





