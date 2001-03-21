5 yaşındaki kızı kaçırdı tecavüz edip öldürüp bavula koydu

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru beldesi Atakent Mahallesi'ndeki kalıcı konutların önünde bulunan çocuk parkından dün öğle saatlerinde kaçırılan 5 yaşındaki Eylül U. isimli kız çocuğu ölü bulundu. Kızı Bonzai bağımlısı M.Ş.A adlı şahsın çocuk parkından kaçırdıktan sonra tecavüz edip öldürdüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Koru Beldesi Atakent Mahallesinde ikamet eden 5 yaşındaki Eylül U. isimli kız çocuğu, öğle saatlerinde evlerinin yan tarafında bulunan çocuk parkına oynamaya gitti. Bir süre sonra çocuğu kontrol etmek için parka gelen annesi A.U kızını bulamadı.

Tüm aramalara rağmen çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. Ardından çocuğun bulunması amacıyla arama çalışması başlatıldı. AFAD ve Jandarma ekipleri konut çevresinde ve metruk binalarda sabaha kadar aramaları sürdürdü. Acı haber ise bu sabah 09.00 sularında geldi. Jandarma ekipleri Koru beldesi Kırlangıç Sitesi mevkiindeki metruk bir binada talihsiz kızın valiz içerisine konmuş cansız bedenini buldu.

Ardından çocuğun yanında görüldüğü tespit edilen bonzai bağımlısı M.Ş.A adlı şahsın peşine düşen jandarma ekipleri kısa süre içerisinde şahsı konutlardaki evinde kıs kıvrak yakaladı. Olayı öğrenen yakınları ise talihsiz çocuğun öldürüldüğü binanın çevresine gelerek ağıtlar yaktılar.

Küçük kızın cesedi Cumhuriyet savcısı ve olay yeri polisinin incelemesinin ardından önce Yalova Devlet Hastanesi morguna otopsi içinde Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Küçük kızın önce tecavüze uğradığı ardından öldürüldüğü iddia edildi. Olay sonrasında çocuğu öldürdüğü iddia edilen M.Ş.A'nın evini basan yakınları ise jandarma tarafından güçlükle durdurulabildi.

Saim Çotuk