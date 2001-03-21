5 yıldızlı otelin hamamında yangın paniği

3.6.2017 - 17:00

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin hamam, sauna bölümünde yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken kısa süreli panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin hamam, sauna bölümünde yangın çıktı. Yangına ilk olarak otel çalışanları müdahale ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik itfaiye biriminden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken kısa süre panik yaşandı.

Yangın sırasında otelin hamam, sauna bölümünde çalıştığı bildirilen Perihan Sarıca (50), Kader Alpar (32) ile Ahmet Yıpramaz (19) dumandan zehirlenerek olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekipleri yangının otelin hamam ve sauna bölümünde çıktığı ve sadece bu bölümde etkili olduğu başka bölümlere sıçramadan söndürüldüğünü açıkladı. Yangının kesin çıkış sebebinin henüz tespit edilemediği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sedat Temel

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret