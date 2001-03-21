5 yıldızlı otelin hamamında yangın paniği

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin hamam, sauna bölümünde yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken kısa süreli panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin hamam, sauna bölümünde yangın çıktı. Yangına ilk olarak otel çalışanları müdahale ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik itfaiye biriminden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken kısa süre panik yaşandı.

Yangın sırasında otelin hamam, sauna bölümünde çalıştığı bildirilen Perihan Sarıca (50), Kader Alpar (32) ile Ahmet Yıpramaz (19) dumandan zehirlenerek olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekipleri yangının otelin hamam ve sauna bölümünde çıktığı ve sadece bu bölümde etkili olduğu başka bölümlere sıçramadan söndürüldüğünü açıkladı. Yangının kesin çıkış sebebinin henüz tespit edilemediği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sedat Temel