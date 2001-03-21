6 ay komşusunun maaşını çaldı

22.3.2017 - 00:34

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, emekli komşusunun banka kartını çalarak 6 ay boyunca maaşını çekti. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Milas’ın Selimiye Mahallesi’nde, "Komşu komşuya bunu yapar mı?" dedirtecek bir olay yaşandı. Komşusunun banka kartını çalan bir şüpheli, 6 ay boyunca yaşlı kadının emekli maaşını çekti.

Edinilen bilgiye göre, Selimiye'de yaşayan Bağkur emeklisi Gülsüm A. (78), bankadan emekli maaşını çekmeye gittiğinde hesabında para olmadığını öğrendi. Olay üzerine Milas Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Jandarma Karakolu'na başvuran mağdur emekli A., çantasıyla birlikte maaşının yattığı banka kartını kaybettiğini söyledi. 78 yaşındaki Bağkur emeklisi A.'nın başvurusu üzerine, söz konusu bankanın güvenlik kameralarında geriye dönük inceleme yapıldı. Jandarma ekipleri, Gülsüm A.'ya ait emekli banka kartıyla, aynı mahallede esnaflık yapan komşusu M.A.’nın 6 ay boyunca 2 bin liraya yakın maaşını çektiğini netleştirdi. Şüpheli M.A., çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. M.A. jandarmaya verdiği ifadesinde, yaşlı kadının emekli maaşını çektiğini itiraf etti. Ekiplerce gözaltına alınan M.A., banka ve kredi kartının kötüye kullanılması suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Demet Leyne

 

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