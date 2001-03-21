6 il için elektrik kesintisi uyarısı

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 02.04.2017 tarihinde bakım çalışmaları kapsamında 6 ilde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 02.04.2017 tarihinde “planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları” kapsamında Ankara, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Buna göre kesinti yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle:

Ankara

“Ankara ili Kazan ilçesinde 10.00-14.00 saatleri arasında üçüncü şahıs çalışması nedeniyle Saray Mahallesi Atom ve 223. sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Polatlı ilçesinde 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Tüfekçioğlu Mahallesi, Hacı Osmanoğlu Mahallesi, Ada Toprakpınar Mahallesi sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

Çankırı

“Çankırı ili Ilgaz ilçesinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Gazi Dede Mahallesi İstanbul, Güzelkent Mahallesi Dumlupınar 30 Ağustos ve 369, Tunahan Mahallesi ve Eryaman Mahallesi 364. sokaklarına enerji verilemeyecektir.

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Çankırı ili Yapraklı ilçesinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle İkizören Bucak Zekeriya Köyü, Yeşil Yayla Yenice, Yamaç başı, Yaka İkizören Bucak Topuz Saray, Tatlıpınar, Subaşı, İkizören, Bucak, Sofuoğlu, Sarıkaya, Ovacık, Zade sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

Karabük

“Karabük ili Merkez ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kapullu Mahallesi 904, 902 ve 905, Yeşil Mahallesi Hilaltepe, Şehit Mehmet Esen, Bilgin, Başak, Özdemir, Sümbül, Neslihan, Manolya, Köprülü, Fırın, Bakü, Eğitim, Esentepe, Camii Altı, Bülbül, Burcu, Barış, Düzce, Ahmet Yılmaz, Yonca, Taşkent, Oya, Mescidi Aksa ve Lale, Yenişehir Mahallesi Ergenekon, Kurtuluş Mahallesi Leylak, Güngör, Esentepe, Bayındır, Işıl, Uğur ve Atat Vatan sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

Kastamonu

“Kastamonu ili Merkez ilçesinde 09.00-12.00 saatleri arasında üçüncü şahıs çalışması nedeniyle Kuzeykent Mahallesi Üstün ve Orgeneral Atilla Ateş Paşa sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

Kırıkkale

“Kırıkkale ili Yahşihan ilçesinde 08.00-16.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Yenişehir Mahallesi 275 ve 273 sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Kırıkkale ili Yahşihan ilçesinde 10.00-15.00 saatleri arasında üçüncü şahıs çalışması nedeniyle Hacıbalı Köyü, Hacıbalı OSB Mahallesi 1., Kızılırmak ve 4. ile Köy Önü Mevkii Mahallesi sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

Zonguldak

“Zonguldak ili Devrek ilçesinde 08.30-14.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Bodaç Köyü, Tepeköy Mahallesi, Bucak Kurtdamı Mahallesi, Bucak Merkez Mahallesi, Bucak Alaoğlu Mahallesi, Bucak Carioğlu Mahallesi, Bucak Çukur Hüseyin Beyoğlu Mahallesi, Bucak Kütükoğlu Mahallesi, Bucak Karahatipler Mahallesi, Bucak Yeni Mahallesi Gökçebey, Bucak Çubuk Mahallesi, Bucak Kaypaklar Mahallesi Çukur, Bucak Gaziler İnce Mehmetler Mahallesi, Bucak Karanlıkoğlu Mahallesi, Bucak Köprübaşı Mahallesi sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

Caner Ünver