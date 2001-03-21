6 metreden Otomobilini 1 yıldır asansörden çıkaramıyor

28.5.2017 - 14:02

Eskişehir’de market sahibi, 37 yaşındaki Cengiz Önal, 1 yıl önce ziyarete gittiği babasının oturduğu apartmanda, araç asansör halatının kopması sonucu otomobili ile yaklaşık 6 metreden düştü. Olayda yanında bulunan 1.5 yaşındaki kızı Belinay ve kendisinin yara almadan kurtulduklarını belirten Önal, aracını bir yılı aşkın süredir bulunduğu yerden çıkaramadı.

Olay, 23 Mayıs 2016 tarihinde Eskişehir’inÿÇamlıca Mahallesi’ndeki 4 katlı Yüzügüllü Apartmanı’nda meydana geldi. Apartman altında bulunan ve araç asansörü ile inilen otoparktan çıkmak için 26 UF 882 plakalı 2012 model Audi marka otomobiline kızı Belinay ile birlikte binen Cengiz Önal, yukarı çıktıkları sırada asansör halatının kopmasıyla kabinle birlikte yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Kazayı yara almadan atlatan Cengiz Önal ve kızı Belinay apartman sakinlerinin yardımıyla çıkarıldı. Olayı yargıya taşıdığını, 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde apartman yönetimi hakkında açılan davanın sürdüğünü anlatan Cengiz Önal, otomobilinin ise halen kaza yerinde olduğunu belirtti. Önal, şöyle konuştu:

'ÇOK YÜKSEK ÜCRET İSTEDİLER'

"Bu olay insanların başına çok kolay gelebilecek bir kaza değil. Kaza demiyorum, ihmal diyorum. Kızımla beraber otomobilime binip asansörle çıkarken, en üst seviyedeyken halatların kopmasıyla kabinle birlikte zemine çakıldık. Otomobilimin üzerine halatların sarıldığı makara düzeneği düştü. Normal asansörlerde düşme anında fren sistemi açılıyormuş. Maalesef böyle tonajlı bir asansörde bu sistemin olmadığını gördük. Kazadan 2 gün önce asansörün bakımlarının yapıldığı apartman defterinde gözüküyor. Gerekli mercilere başvurduk. Fakat üzerinden bir yıl geçmesine rağmen herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Yetkililerden bu sürecin hızlandırılarak, aracımın buradan çıkarılmasını ve zararımın karşılanmasını istiyorum."

Cengiz Önal, aracını bulunduğu yerden çıkarmak için görüştüğü bazı vinç firmalarılarının çok yüksek ücret istediklerini ekledi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret