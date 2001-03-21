7 DHKP-C zanlısı tutuklandı

7.6.2017 - 00:43

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu Okmeydanı'nda 30 Mayıs tarihinde terör örgütü DHKP-C bağlantılı bir derneğe Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlemiş, söz konusu derneğe yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DHKP-C terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişiden S.G., D.P., F.K., A.G., U.Ş., M.K. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyon kapsamında hakim karşısına çıkarılan B.V., D.E., Ö.Z.G. ve B.V. adlı kişiler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman

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