70 metreden düşen dağcıdan haber var

Niğde'nin Çamardı İlçesi’ndeki Demirkazık Dağı’na tırmanışı sırasında düşerek asıl kalan ve vücudunda kırıklar oluşan dağcı Ebubekir Yaşar, bugün kurtarıldı.

Demirkazık Dağı Güzeller mevkiinde dağcılar Ebubekir Yaşar ve Cemalettin Barlas dün 500 metrelik duvar tırmanışına başladı. Tırmanışın bitimine 50 metre kala, Ebubekir Yaşar, düşmeye başladı. Kayalara çarparak yaklaşık 70 metre düşen Yaşar, burada ipte asılı kaldı.

Arkadaşı Cemalettin Barlas’ın cep telefonu ile jandarmadan yardım istemesi üzerine vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Ebubekir Yaşar için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak dün hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden alınamayan Ebubekir Yaşar, bugün bölgedeki Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kurtarıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen yaralı dağcı, ambulansla Niğde Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.