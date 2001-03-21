8 DEAŞ üyesi tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 8 zanlı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sansasyonel bir eylem hazırlığında olduklarının bilgisine ulaşmış, 18 Mayıs'ta İzmir merkezli İstanbul, Erzurum ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 örgüt üyesinin evinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirilmişti. Ayrıca şüphelilerin, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve zaman zaman bu bölgelere gidip geldikleri belirlenmişti.

Gözaltına alınan 8 örgüt üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

Halil İbrahim Karabıyık