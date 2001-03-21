8 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

Hatay merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, 43 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay merkezli 8 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında öğretmen, polis ve daha önce FETÖ'nün kapatılan şirketinde çalışan 43 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Aydın, Gaziantep, Mersin ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında öğretmen, polis ve daha önce örgütün kapatılan şirketinde çalışan 43 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.