8 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

30.3.2017 - 00:03

Hatay merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, 43 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay merkezli 8 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında öğretmen, polis ve daha önce FETÖ'nün kapatılan şirketinde çalışan 43 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Aydın, Gaziantep, Mersin ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında öğretmen, polis ve daha önce örgütün kapatılan şirketinde çalışan 43 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret