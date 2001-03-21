81 ilde eş zamanlı dev operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde hırsızlık suçundan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini, 479 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla sabah saatlerinden başlayarak 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 2 bin 200 ekip, 8 bin 400 personel görev alarak 2 bin 137 ikamette arama yapıldı. Operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1084 gram esrar ele geçirildi.

Hırsızlık suçlarından haklarında arama kararı bulunan 479 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk işlemleri başlandı.